Wat gebeurde er allemaal in de WK-kwalificaties?

Na de verrassende nederlaag van de Duitsers tegen Ijsland was het zaak om tegen de Far Oer wel te winnen en dat zou ook lukken. En hoe: 11-0.

Italië

Door het puntenverlies van IJsland bij Tsjechië hebben de Duitsers plots opnieuw hun lot in eigen handen als ze alle resterende wedstrijden tot een goed einde brengen.

In de groep van de Belgian Red Flames won Italië dan weer in eigen huis van Roemenië met 3-0. Daardoor hebben ook zij 9 op 9 in de groep.