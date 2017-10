Yellow Flames moeten hun meerdere erkennen in leider Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Leo Stolck De Yellow Flames zijn de toekomst van het vrouwenvoetbal in België. Maar alles winnen? Neen, dat zit er voorlopig nog niet in voor het team van de Topsportschool. Tegen de leiders van de reeks, Olympia Wijgmaal, werd net als in de heenwedstrijd verloren. De Flames waren vrij kansloos. Bij de rust stond het al 6-0, al hadden ze zelf ook wel een aantal keer kunnen spelen. Enkele sterke spitsen zorgden voor het grootste verschil. In een meer evenwichtige tweede helft liep de score niet ver meer op, eindstand 7-0. De Yellow Flames blijven wel meedraaien in de subtop van het klassement.

