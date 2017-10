Zweedse voetbalster duidelijk: "Speler uit Premier League heeft me proberen te verkrachten"

Op haar blog deed ze een pakkend verhaal over hoe ze plots halfnaakt wakker werd in een hotelkamer, samen met een speler uit de Premier League.

"En hij lag op me en probeerde me aan te randen", aldus Nord. "Zijn manager heeft me later nog bedreigd, want de carrière en het huwelijk van die speler stond plots op de helling."

Nord brengt het verhaal nu - zes jaar later - pas naar buiten, omdat ze zich naar eigen zeggen geïnspireerd vond door de vele #metoo-verhalen van de laatste weken.