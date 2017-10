De Winfies van de week uit Kontich, Moorsel, Sinaai, Niel, Ruddervoorde, Aalst en Latem Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Zoals wekelijks bundelen we ook dit seizoen graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! Kontich won afgelopen week met 4-1 van de beloften van Standard en kwam zo mee aan de leiding. Foto? Zie boven! Dames FC Moorsel won met dezelfde cijfers van Wolvertem-Merchtem: Vrouwen Sinaai 3 Girls wonnen voor het eerst dit seizoen, door een challenge hoorden de bijhorende jurkjes er meteen bij - genieten! Nielse SV Dames en Rumst Dames speelden onder talrijke belangstelling een derby. Het werd een 1-0 voor Nielse! Ruddervoorde won voor het eerst dit seizoen in tweede nationale A en wel tegen leider AA Gent. Het zorgde voor leuke taferelen: Een abonnement? Jawel: daar is Eendracht Aalst C. Afgelopen week klopten ze Lembeke met 4-0 ... FC Latem won dan weer met 0-9 bij Merendree. Ook dat leverde een mooie winfie op: Na dit weekend ook u? Stuur jullie foto's door naar vrouwen@sport-planet.eu of via facebook naar onze pagina vrouwenvoetbalkrant en wie weet haalt u wel het weekoverzicht!

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.