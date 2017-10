Vrouwen: Kontich blijft winnen, Essevee en Tienen onderuit met nieuwe coach Tweet door Aernout Van Lindt

door Kontich wint op bezoek bij Aalst, het overzicht van eerste nationale hier

Foto: © Sevil Öktem In de eerste nationale van het vrouwenvoetbal stonden vandaag enkele interessante duels op het programma. We gieten het even in een overzichtje. Kontich blijft leider in eerste nationale, na een knappe zege op bezoek bij Eendracht Aalst. Felbevochten, maar dankzij De Wambserie wel drie punten rijker. Verder wonnen ook Diksmuide Merkem en Melsele onder meer hun wedstrijden. Opmerkelijk: Essevee en EVA's Tienen kozen afgelopen week voor een nieuwe coach, maar dat leverde nog geen resultaten op. Het overzicht van de wedstrijden in eerste nationale kan u hieronder vinden. In de stand blijft het bovenaan wel ongemeen spannend. 15:00 Tertre Hautrage - Fémina White Star - 15:00 Massenhoven - Wuustwezel FC 4-1 15:00 Moldavo - Zulte Waregem 4-1 15:00 Eendracht Aalst - Kontich FC 0-1 16:00 Famkes Westhoek Diksmuide Merkem - Gent Ladies B 3-2 16:30 Standard Liège B - Tongeren DV 0-0 16:30 Svelta Melsele - Eva's Tienen 7-0

