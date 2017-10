Club Brugge blijft foutloos bij de vrouwen, ook Genk won in tweede nationale

Zo blijft Club Brugge in tweede nationale A in controle over alles na een nieuwe knappe overwinning. Gent C werd met 6-3 naar huis gestuurd.

Zwevezele won ook met duidelijke cijfers bij Ruddervoorde en blijft zo met 19 op 21 aan de leiding in de stand, al heeft blauw-zwart nog een match tegoed.

In tweede nationale B won Genk bij Veltem met duidelijke cijfers: 0-6. Mechelen verloor opnieuw dure punten bij Louwel: 3-3.

28/10/2017 12:00 Beveren - Sinaai Girls 0-2 28/10/2017 14:00 Club Brugge - Gent Ladies C 6-3 28/10/2017 14:00 Olsa Brakel - Cerkelladies Brugge 2-2 28/10/2017 14:30 Ruddervoorde - Zwevezele 1-7 28/10/2017 15:00 DVK Egem - KSV Sottegem 3-0 28/10/2017 15:00 Maria-Ter-Heide - Tertre Hautrage B 1-1 28/10/2017 17:00 RUSC Anderlues - Zulte Waregem B - Alg FF