Team Schryvers gered, topspeelster speelt 'kuisvrouw' bij titelfeest Linköping

Wesley trapte Kotysch een kuitbeenbreuk, maar Videoref greep niet in: "Dit is toch duidelijk?" Er waren heel wat discutabele fases in de 4-1 overwinning van Club Brugge tegen Sint-Truiden. Bij de Truienaars wilden ze geen excuses zoeken, maar toch voelden ze zich beh...

Leko zette Hubert in doel, die ook in de fout ging: "Er is geen nummer 1 momenteel" Club Brugge won met ruime 4-1-cijfers van STVV. Nochtans was het allemaal niet zo makkelijk als die cijfers laten vermoeden. Na de 1-0 werd het al snel 1-1. En weer ging de...

Ook Coucke heeft zijn mening over videoref in Club-STVV... En u kan kiezen tussen de serieuze en - euh - minder serieuze De videoref zal na dit weekend nog meer ter discussie staan dan al het geval was. Ook Marc Coucke had zijn mening over het gebeurde in Club Brugge-STVV, al kon hij er eerst...

Standard pakt 'tamme leeuwen' zwaar aan in eerste helft: Sa Pinto is save Wat vooraf aangekondigd werd als een bijzonder moeilijke match voor Standard, werd voor de rust al door de Rouches naar hun hand gezet. Drie doelpunten in twaalf minuten en...

OHL-coach Pearson reageert na driepunter tegen Union en legt vroegtijdige wissel van Tshimanga uit Missie geslaagd voor Oud-Heverlee Leuven. Of toch deels. Er werd gewonnen tegen Union, maar slechts met 1-0. En zo begint Beerschot Wilrijk door een beter doelpuntensaldo a...

Ontgoocheling en ook frustratie bij STVV: "Ik had goesting om van het veld te stappen" Het was weer geen te best weekend voor de Belgische arbitrage. In Club Brugge-STVV stond het bol van de discutabele fases. En Sint Truiden voelde zich onrecht aangedaan, ze...

Club Brugge knalt vlot voorbij STVV, Videoref ook nu in the picture Club Brugge heeft vanmiddag tegen eerste achtervolger STVV nog wat meer op achterstand gezet. De Bruggelingen wonnen ruim met 4-1 van de tweede in de stand.

Tessa Wullaert doet netten opnieuw trillen voor Wolfsburg Ook op zondag was er nog een en ander te beleven op de Europese voetbalvelden. Zo kwam onder meer Tessa Wullaert in actie bij Wolfsburg. Mét succes, jawel!

Zat de Videoref er naast? Vormer, bevoorrechte getuige bij de twee discutabele fases, reageert Wie als argument aanvoerde dat de Videoref wat emotie zou wegnemen, is er alvast aan voor de moeite. Ook in Brugge was het achteraf een thema.