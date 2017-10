Tessa Wullaert doet netten opnieuw trillen voor Wolfsburg

Tessa Wullaert mocht nog eens in de basis starten bij Wolfsburg tegen Werder Bremen. Na een kwartier bedankte ze al meteen voor het vertrouwen met de 1-0.

Pernille Harder zou haar team daarna nog twee keer op voorsprong zetten, nadat Hausicke twee keer voor de gelijkmaker had gezorgd. In de stand blijven de Wolvinnen met 16 op 18 aan de leiding.

In Nederland won ADO Den Haag de topper van PSV (Sarah Yüceil). In de stand staat alles zo op een zakdoek aan de top met ook nog Ajax (Philtjens, Van Den Abbeele) en Twente (Blom) in de running.