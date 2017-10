Wat deden de Flames op zaterdag? Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews Op zaterdag waren er opnieuw flink wat Flames aan de slag in het buitenland. Al haalden ze niet allemaal hetzelfde leuke resultaat voor hun teams. In italië speelde het Verona van Diede Lemey thuis tegen Valpolicella 1-1 gelijk. Daardoor heeft het team nu 5 op 9 en blijft het meedraaien in de subtop. In Frankrijk won het Montpellier van Janice Cayman met 1-2 bij Parijs, terwijl Coryn, Demeyere en Coutereels met 6-0 onderuitgingen bij Lyon. Engeland tot slot? Het team van Daniëls, Biesmans en Van De Putte ging in eigen huis onderuit tegen Reading met zware 0-5 cijfers.

