Jonge Flames oefenen deze week twee keer tegen Noorwegen

Als je een bepalende speler of spelmaker van een ploeg bent, bestaat de kans al eens dat je risico's in het spel neemt en de bal verliest. Deze spelers deden dat wel erg va...

In Malta is momenteel een kwalificatieronde voor het EK U17 aan de gang. België zit in een groep met Noord-Ierland, Zwitserland en Malta. En of het lekker gaat?

Club Brugge won in eigen huis met 4-1 van STVV en stoomt zo helemaal door in de competitie. Met 33 op 39 zetten ze prima cijfers neer. En ze hebben meteen ook hun eerste pr...

Eigenlijk hadden we de videoref in het Team van de Week moeten zetten, maar we geraakten er niet uit of we hem nu een shirt van Charleroi dan wel Club Brugge moesten aanmet...