🎥 Red Flame Justine Vanhaevermaet maakt na maanden blessureleed méér dan geslaagde comeback

Wesley trapte Kotysch een kuitbeenbreuk, maar Videoref greep niet in: "Dit is toch duidelijk?" Er waren heel wat discutabele fases in de 4-1 overwinning van Club Brugge tegen Sint-Truiden. Bij de Truienaars wilden ze geen excuses zoeken, maar toch voelden ze zich beh...

OFFICIEEL: Lommel heeft vervanger voor ontslagnemende Vrancken al beet Wouter Vrancken trok zaterdagavond de deuren bij Lommel SK achter zich dicht, tot grote verrassing van vrijwel iedereen. Twee dagen later heeft de club al een opvolger beet.

Deze speler heeft de twijfelachtige eer het meeste balverlies te lijden, met daarnaast ook enkele verrassende namen Als je een bepalende speler of spelmaker van een ploeg bent, bestaat de kans al eens dat je risico's in het spel neemt en de bal verliest. Deze spelers deden dat wel erg va...

Reviewcommissie kan Wesley en Azouni niet oproepen (Hoezo? Zo!), maar deze jongens mogen wél vrezen De Reviewcommissie komt ook dit seizoen samen, deze maandag meer dan waarschijnlijk om speeldagen 12 én 13 van de Jupiler Pro League onder de loep te nemen. Wij zagen alvas...

Weldra opnieuw aan het werk? "Weiler is de topkandidaat om hem op te volgen" Bij Anderlecht kwam er aan zijn avontuur onlangs een einde, maar mogelijk zou René Weiler niet al te lang meer zonder job zitten. Hij is namelijk topkandidaat bij een Tradi...

Sterk bezig: Jonge Rode Duivels na twee matchen al zeker van volgende ronde, met dank aan ... Dendoncker In Malta is momenteel een kwalificatieronde voor het EK U17 aan de gang. België zit in een groep met Noord-Ierland, Zwitserland en Malta. En of het lekker gaat?

Helemaal onder de radar gebleven ... Club Brugge heeft nu al prijs beet Club Brugge won in eigen huis met 4-1 van STVV en stoomt zo helemaal door in de competitie. Met 33 op 39 zetten ze prima cijfers neer. En ze hebben meteen ook hun eerste pr...

Vossen deed het als invaller: "Het begint te knagen" Jelle Vossen moet zich bij Club Brugge nog steeds tevreden stellen met het statuut van invaller. De aanvaller zette tegen STVV een penalty om, maar had er meer kunnen en mo...

Dit is ons Team van de Week! Eigenlijk hadden we de videoref in het Team van de Week moeten zetten, maar we geraakten er niet uit of we hem nu een shirt van Charleroi dan wel Club Brugge moesten aanmet...