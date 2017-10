Standard neemt het op tegen Essevee in pittig bekerduel

Standard was de voorbije jaren steevast kampioen in de Super League en won ook al meermaals de Beker van België, maar vorig seizoen moesten ze toekijken hoe Anderlecht en Gent in die finale stonden.

1 november

Nu willen ze er zelf opnieuw bij zijn, de eerste klip die moet worden omzeild op woensdag 1 november heet Zulte Waregem.

De subtopper uit eerste nationale droomt van een stunt, maar bij de topclub uit de Super League zal het niet makkelijk worden. De wedstrijd wordt op de Académie Robert-Louis Dreyfus gespeeld, om 15 uur op terrein P3. Voor vijf euro kan u al naar de wedstrijd komen kijken.