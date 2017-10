Zo ziet de weg naar de finale eruit voor de teams in de Beker voor vrouwen

Spitsbroers grapt met ... Georges Leekens: "90% zeker kampioen" Georges Leekens deed ooit een befaamde uitspraak over de Rode Duivels, waarin hij stipuleerde dat 90% van het werk af was. Die uitspraak was nu ook de basis van een leuk mo...

Wereldklasse deelt op wandeltempo forfaitscore uit: goocheltruc Vanhaezebrouck brengt weinig op Anderlecht heeft geen 'achtste wereldwonder' kunnen verrichten. Op het veld van PSG hielden de Brusselaars het nog vrij lang vol in een wel heel bijzondere opstelling. Maar...

🎥 Hazard steekt de draak met speelstijl ploegmaat in hilarisch filmpje, en dat lokt de nodige reacties uit onder de supporters Dat Eden Hazard altijd in is voor een grapje is geen geheim meer. Op twitter dook een filmpje op waarin hij zich amuseert op training met ploeggenoot Raheem Sterling.

Na de commotie rondom arbitrage: "Geen medelijden met Gent en STVV, probleem ligt bij hypocrisie van de clubs" Er was afgelopen weekend weer een en ander te doen over de arbitrage en de videoref. Deze keer voelden AA Gent en STVV zich gepakt. "Maar het had evengoed iemand anders kun...

Deze spelers uit de Belgische competitie houdt Martinez nauwlettend in de gaten Roberto Martinez beschikt bij de Rode Duivels over een gigantische weelde. De Spanjaard moet zijn groep voor het WK 2018 in Rusland nog zien te reduceren tot 23 man. Desond...

Huurling Standard mag nieuwe coach verwelkomen Werder Bremen nam gisteren afscheid van zijn oefenmeester Alexander Nouri. De Duitse coach is het kind van de rekening na een vijf op dertig en een voorlaatste stek in de B...

Kums blesseert Spajic aan... zelfde enkel die hem weken aan de kant hield Serieuze tegenslag voor Anderlecht: Uros Spajic heeft zich bij zijn wederoptreden opnieuw (zwaar?) geblesseerd. Net voor de rust moest de Serviër in tranen vervangen worden...

Hij was opnieuw erg belangrijk voor Antwerp, dat zag ook Van Damme: "Beste man aan de bal bij ons" We zijn het eigenlijk al niet meer gewoon: Geoffry Hairemans die op de bank zit. En zondagavond op Le Canonnier bleek dat ook The Great Old zelf het niet meer gewoon is. De...

Bart Verhaeghe eerlijk over Ivan Leko: "Dat had ik echt niet verwacht" 33 op 39. Een erg knappe start is het van Club Brugge dit seizoen. Met dank ook aan ene Ivan Leko, die meteen iets heeft weten neer te zetten bij blauw-zwart. En neen, dat ...