Gent A, Kontich, Heist en Standard bekeren verder bij de vrouwen

Hoe is Anderlecht terug naar Brussel gereisd? Met de staart tussen de benen? Nee, Herman Van Holsbeeck was na de pandoering tegen PSG alvast strijdvaardig richting de match...

Dat Hein Vanhaezebrouck graag zijn tegenstanders verrast, wisten we al, maar wat hij gisteren in Parijs uit zijn hoed toverde, sloeg alles. Een 4-2-4, of een 4-6-0, werd he...