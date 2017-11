Zo gek kan het gaan: niet 8, maar slechts 4 wedstrijden vandaag in 1/8e finales Beker Vrouwen

Betaalt Club het gelag van de pandoering tegen PSG? "Tegen Club Brugge zullen we ons eergevoel laten spreken" Hoe is Anderlecht terug naar Brussel gereisd? Met de staart tussen de benen? Nee, Herman Van Holsbeeck was na de pandoering tegen PSG alvast strijdvaardig richting de match...

Schitterend: zo vierden de spelers van PSG - Neymar op kop - na de zege tegen Anderlecht Neymar Junior en co hielden tegen Anderlecht een feestje op het veld, maar de festiviteiten waren daarmee niet afgesloten. Na de match stond er immers nog een Halloween-fee...

🎥 Fans Essevee maakten er afgelopen weekend feestje van tegen Mechelen, zóveel fans gaan mee naar Vitesse Zulte Waregem pakte in de Europa League 1 op 9. De kansen op de volgende ronde zijn daarmee eigenlijk al bijna tot een minimum teruggeschroefd. Maar de supporters laten het...

Exit Nainggolan? "Dan is Radja van een te groot kaliber om hem er zomaar bij te nemen" Nadat Radja Nainggolan na de wedstrijd tegen Chelsea zei "nog steeds te hopen op een selectie", lijkt die kans weer enorm klein. Bondscoach Roberto Martinez schept duidelij...

Negeert Martinez Nainggolan weer na knalprestatie tegen Chelsea? "Ik kan alleen maar hopen" AS Roma walste gisteren over Chelsea in het Stadio Olimpico. Het Romeins middenveld domineerde het Londense op alle vlakken en daar had ene Radja Nainggolan een groot aande...

L'Equipe snoeihard voor Anderlecht-spelers: drie twee'en en twee drie'en Anderlecht maakte niet veel indruk gisteren in het Parc des Princes. In eigen land klonk er hoongelach bij de vijand, in het buitenland was de pers snoeihard voor wat ze li...

Beerschot Wilrijk heeft - wat deze foto laat uitschijnen - extra kapitaal beet Heeft Beerschot Wilrijk zijn nieuwe geldschieter gevonden? Om financieel te kunnen concurreren met OH Leuven en Cercle Brugge is dat misschien wel nodig. Die andere twee to...

Dit bewijst dat Anderlecht te veel respect toonde: "Het zegt genoeg zeker?" Frank Boeckx kreeg gisteren veel werk en moest er toch nog vijf doorlaten. De doelman was niet blij met welke ingesteldheid paars-wit op de match verscheen. De spelers voel...