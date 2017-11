Ons team van speeldag 6 in de Super League ziet er als volgt uit

Doelvrouw

In doel posteerden we deze week Lowiese Seynhaeve. Zij hield met de Gent Ladies de nul tegen OH Leuven op speeldag 6, reden genoeg om het jonge talent een stekje te geven onder de lat.

Verdedigsters

Achterin kiezen we voor drie speelsters. Daarbij is het voor speeldag 6 echt wel Genk boven. Zij wonnen de topper van Anderlecht, met dank aan een goede organisatie. Het centrale duo Weytjens-Menten stak Van Gorp in de achterzak, op rechtsback deed ook Lore Vanschoenwinkel het alweer prima.

Middenveld

Op het middenveld verschillende interessante figuren afgelopen speeldag. Riete Loos zorgde alweer voor de nodige rust in het elftal bij Genk, terwijl Tison een prima partij afwerkte als stofzuiger van dienst bij Anderlecht.

Met Margaux Van Ackere en Marie Minnaert moeten we echter vooral lof toezwaaien naar het middenveld van de Gent Ladies. Zij overvleugelden die van OHL continu. Erg straffe prestaties.

Aanvalsters

Een prestatie die we ook mogen doortrekken naar Mariam Toloba, die bovendien ook twee keer scoorde zoals een erg sterke Minnaert. In de aanval wordt ze geflankeerd door Liese Maes - twee goals voor Heist - en Romane Woltèche, een goal, een assist en veel aanvalsdrang voor Standard in de 5-2 tegen Heist.

Het team ziet er dan als volgt uit: