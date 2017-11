Zo klopte Gent ... Gent in de Beker van België

De Gent Ladies A wonnen in eigen huis van de Gent Ladies B. In Wondelgem werd het uiteindelijk 3-1 na een leuk treffen.

Abdulai Toloba zette haar team op voorsprong, via Lotte De Wilde werd het zelfs snel 2-0. Steyvers maakte het nog even spannend, Vande Velde tikte uiteindelijk de 3-1 op het bord.

In de kwartfinales in januari nemen de Gent Ladies het op tegen Anderlecht, dat in deze ronde vrij was en dus rechtstreeks bij de laatste acht kon.