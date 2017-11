Zo kwalificeerde Standard zich voor kwartfinale Beker van België

In een leuke eerste helft was het tot op het bittere einde wachten om het eerste doelpunt te zien via Maurane Marinucci, maar nog voor de koffie kon Noémie Gelders er 2-0 van maken.

Na de pauze dikte Romane Woltèche aan tot 3-0, waardoor de match op het uur helemaal in zijn plooi zat. Een knappe overwinning voor de Rouchettes, die vrijdag alweer Gent ontvangen in de Super League.

Standard speelde met: Lisa Lichtfus, Karlijn Knapen (46’ Romane Woltèche), Maurane Marinucci (66’ Valentine Hannecart), Zoé Van Eynde (60’ Gwyneth Vanaenrode), Noémie Gelders, Lola Wajnblum, Yuna Appermont, Elien Nelissen, Charlotte Cranshoff, Lisa Petry, Justine Blave.