DVK Egem en coach gaan uit elkaar, club legt uit na 15 op 18

DVK Egem heeft de samenwerking met Jan Vandenbroucke namelijk stopgezet. Hij was de trainer van het team in tweede nationale.

"Ondanks dat we momenteel op een 3de plaats staan met 15 op 18, kwam de klik er niet tussen de speelstersgroep en de trainer", klinkt het bij Egem in een persbericht.

"We bedanken Jan voor het geleverde werk van de voorbije maanden en wensen hem veel succes toe in zijn verdere carrière."

De club is op zoek naar een nieuwe coach. Kandidaten kunnen via dvkegem@telenet.be of 0476 01 40 39 contact opnemen met de tweedenationaler.