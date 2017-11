Super League: OHL stunt tegen Genk, Gent pakt volle buit bij Standard

De vrouwen van OH Leuven wonnen namelijk in eigen huis van co-leider KRC Genk Ladies. Bij de pauze was het 1-1, na de koffie probeerden de Limburgse meisjes de bakens te verzetten.

Op een counter werd het echter 2-1, in de absolute slotfase viel zelfs nog de 3-1. Anderlecht kan zo op zaterdag alleen leider worden.

Momenteel is Gent de nieuwe leider. Zij wonnen op bezoek bij Standard met het kleinste verschil, na een strafschopdoelpunt van Toloba. Dhont maakte er in blessuretijd nog 0-2 van.