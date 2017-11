Wie doet de beste zaken in de Super League?

De KRC Genk Ladies staan enigszins verrassend samen met Anderlecht op kop in de stand in de Super League. Genk begint er vanavond aan in Leuven, waar OHL opnieuw een hel wil maken van het thuisstadion.

Klepper in Luik

Anderlecht trekt op zaterdag op verplaatsing naar Heist. Op papier moeten beide topteams dus een driepunter kunnen bijschrijven, maar ze letten blijkbaar toch maar beter beiden op voor de underdogs, die zich twee weken hebben klaargestoomd.

Op papier is de klepper van de speeldag het treffen in Luik tussen Standard en AA Gent. Beide teams wisten zich te plaatsen voor de kwartfinales in de Beker van België, in de stand staat Gent derde (op 2 punten van de leiders), Standard vierde (op 5 punten van de leiders).