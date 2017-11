Anderlecht haalt sloophamer boven in Heist en is alleen leider in Super League Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Louis Evrard De vrouwen van Anderlecht zijn na 7 speeldagen alleen leider in de Super League. In en tegen Heist werd de voorhamer bovengehaald. Twee keer Ella Van Kerkhoven, Tine De Caigny, Rachel Cuschieri, Laura De Neve, Laura Deloose en Elke Van Gorp. De doelpunten uit Heist - Anderlecht ... in de eerste helft. De 0-7 stond dus al bij de koffie op het bord, na de pauze kon paars-wit rustig verder domineren. Deloose maakte er 0-8 van, daarna ging het opnieuw snel. Eindstand: een ongekende 0-14. Anderlecht is zo meteen alleen leider in de Super League.

