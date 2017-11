De Winfies van de week uit Reningelst, Nieuwpoort, Kontich, Huijbergen, Aalst, Sinaai, Leuven, Zonhoven en Daknam Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Zoals wekelijks bundelen we ook dit seizoen graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! SK Reningelst won van K. FC. Meulebeke met duidelijke cijfers: 4-0. Dat werd uiteraard flink gevierd door de thuisspeelsters. KSV Nieuwpoort Dames wonnen met 6-0 van Egem: Zelfs vanuit Nederland bereiken ons al berichten. 4 meiden bij de U13 van Huijbergen wonnen met 5-2 van Kapelle ... Jong OHL won afgelopen weekend op bezoek bij Sterrebeek met 1-2: Sinaai Girls won de derby van Beveren knap met 0-2 ... De U12 van Aalst wonnen van de jongens van Kerksken met 6-2! FC Halveweg A won thuis tegen Louwel B met 6-0 en zet de opmars naar de top zo verder ... De meisjesploeg U12 van FC Daknam hebben hun eerste overwinning beet ... En ook Kontich won afgelopen weekend opnieuw (zie boven!) Na dit weekend ook u? Stuur jullie foto's door naar vrouwen@sport-planet.eu of via facebook naar onze pagina vrouwenvoetbalkrant en wie weet haalt u wel het weekoverzicht!

