Wat gebeurde er in de Eredivisie op vrijdag?

Foto: © photonews In de Eredivisie op vrijdag werden drie wedstrijden gespeeld. Daarbij kwam met Ajax ook een team met Belgische vrouwen in actie. Kaagman en Keizerweerd zorgden voor een driepunter voor het Ajax van Philtjens en Van Den Abbeele op bezoek bij Barendrecht (Van Houtven). Achilles '29 won van ADO Den Haag met het kleinste verschil, met dank aan Rijks. Heerenveen won van PEC Zwolle met 2-1. Roof had de bezoekers op voorsprong gebracht, Kalma scoorde twee keer. Twente (Blom, Evrard) speelt zondagmiddag nog tegen Alkmaar. In de stand staat Ajax momenteel op kop met 14 op 18.

