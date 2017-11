Doelpuntenfestijn in topper met Club Brugge, OHL, Mechelen en Genk zonder fout in tweede nationale

In tweede nationale A stond dé topper op het programma tussen Zwevezele en Club Brugge. Na een doelpuntenkermis werd het 3-3, waardoor de thuisploeg voorlopig leider blijft - maar blauw-zwart heeft nog een match voor de boeg.

AA Gent C en Egem deden in de strijd om de derde plaats nog straffer, met een 5-5 gelijkspel tussen beide teams als gevolg. En zo laat Egem de kans liggen om te naderen op de top-2 in de stand.

Tweede nationale B leverde ook enkele interessante uitslagen op. Genk en OH Leuven bleven foutenloos en hebben nu elk 21 op 21, van de top-6 verloor enkel Louwel punten.

04/11/2017 14:30 Sinaai Girls - Maria-Ter-Heide 2-1 04/11/2017 14:30 Cerkelladies Brugge - Beveren 3-1 04/11/2017 15:00 Tertre Hautrage B - Ruddervoorde 1-0 04/11/2017 15:00 Zwevezele - Club Brugge 3-3 04/11/2017 16:00 KSV Sottegem - RUSC Anderlues - Alg FF 04/11/2017 17:00 Gent Ladies C - DVK Egem 5-5 04/11/2017 17:00 Zulte Waregem B - Olsa Brakel 10-0