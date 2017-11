Wat deden de Flames van Lille, Odeurs en Schryvers?

Het kon niet blijven duren ... 2-0! KV Oostende en Zulte Waregem speelden een maand of acht geleden in de Beker van België een epische finale. De uitslag van die match had zijn repercussies. Ondertussen is er...

🎥 Januzaj viert nationale selectie met eerste frommelgoal voor Real Sociedad Adnan Januzaj lijkt zijn carrière die ontspoorde bij Manchester United weer op de rails te krijgen. Martinez nam hem terug op in de Belgische selectie en in opnieuw een ste...

Geen doelpunten in zoutloze Anderlecht-Club (behalve één onterecht afgekeurd) Een 'topper' in de letterlijke betekenis van het woord konden we Anderlecht-Club Brugge niet noemen. Maar goed, het was onderhoudend om naar te kijken. En daar zijn we intu...

🎥 Kippenvel op Bosuil bij indrukwekkende minuut stilte voor overleden jeugdspeler Voor de wedstrijd van Antwerp tegen Charleroi werden op de Bosuil de familie, vrienden en ploegmaats van Joël Lobanzo een hart onder de riem gestoken. Lobanzo overleed na e...

Origi komt op dreef met gelukkige goal en assist voor Wolfsburg Wolfsburg als een geheel is nog steeds op zoek naar zijn beste vorm, maar Divock Origi... Die verbetert zienderogen. Na zijn goal tegen Schalke had hij ook een voet in twee...

Courtois houdt clean sheet tegen Lukaku, Kabasele maakt zijn eerste van het seizoen in knotsgekke tweede helft De grote winnaar van Super Sunday in de Premier League is zonder twijfel Manchester City. Eerst wonnen ze zelfs hun partij tegen Arsenal en enkele uren later zagen ze stads...

Niet OHL, maar wel Beerschot Wilrijk pakt eerste periodetitel: "In de eerste plaats naar onszelf kijken" De strijd om de eerste periodetitel is gewonnen door Beerschot Wilrijk. OHL moest minstens even goed doen als de Mannekes (en meer scoren), maar de Leuvenaars verloren na t...