Daphne Koster krijgt rol in vrouwenvoetbal Ajax

En dat is niemand minder dan Daphne Koster, op het afgelopen EK actief als analiste. In het verleden was ze veelvuldig international bij de Oranje Leeuwinnen.

Nu neemt ze dus de leiding bij de vrouwen van Ajax, in navolging van Marleen Molenaar. Zij verliet onlangs de club.

Koster zelf is in de wolken met de geboden kans: "Ik wilde graag verbonden blijven aan de club waar ik vijf seizoenen speelde. Ze bieden me een hele mooie kans. Ook maatschappelijk gezien vind ik het mooi dat Ajax mij deze kans biedt. Dat zie je niet overal bij vrouwen die zwanger zijn. Het pleit voor de club", klinkt het in een reactie op de webstek van de Ajacieden.