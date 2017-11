Dit zijn de toppers van speeldag 7 in de Super League bij de vrouwen Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Louis Evrard Ook dit seizoen zou de Super League wel eens een erg leuk seizoen kunnen worden. Elke maandag beschouwen wij na op de wedstrijden van het afgelopen weekend met de toppers van de speeldag. Anderlecht Neen, Heist bood niet al te veel weerwerk op speeldag 7. Maar toch: op zo'n volwassen manier de ene kans na de andere uitspelen, het is sterk gespeeld. Na de nederlaag van speeldag 6 nam paars-wit zo de competitie weer in handen. Kan het nu de focus behouden en stilaan weglopen bij de concurrentie? Gentse jeugd blijft het doen Gent was goed bezig, vertrok met heel wat speelsters bij de U19 in de EK-kwalificatieronde, kwam terug en blijft goed bezig. Met dank ook aan de vele jonkies, die stilaan echt hun weg vinden naar doel ook. De Buffalo's staan zo plots op de tweede plaats. Hel van OHL Neen, Genk speelde niet zijn beste match op speeldag 7. Het kan het dus ook zichzelf verwijten dat ze de drie punten niet meenamen uit Leuven. Maar toch: de hel van OHL brandt af en toe. Voor de tweede keer winnen de Leuvenaars een thuismatch, waardoor ze plots weer meespelen om play-off 1.

