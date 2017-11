Ex-international kan erg knappe prijs winnen voor haar werk in het vrouwenvoetbal

Speler Oostende kent zijn sanctie na domme rode kaart Andile Jali kreeg op zondagavond een rode kaart in het duel met Zulte Waregem, voor een fout langs achteren op Sander Coopman. Ondertussen kent hij de prijs voor die fout.

Trainerskerkhof in Jupiler Pro League, episode 7: ex-speler Real Madrid & Chelsea komt coach vervangen Daar is trainersontslag nummer 7 in de Jupiler Pro League. Na 14 speeldagen gaat het trainerskerkhof zo onverminderd verder. En de club in kwestie heeft al meteen een nieuw...

Twee Rode Duivels maken indruk in Engeland: "Hij wordt wellicht speler van het seizoen" Na het voetbalweekend is het in Engeland altijd uitkijken naar Garth Crooks z'n team van de week. De analist van de BBC had deze keer een plek voor twee Rode Duivels.

Onlusten Antwerp doen ex-scheids Gumienny schrikken: "Wat als die play-off 1 halen?" In de wedstrijd tussen Antwerp en Charleroi kregen we naast een pakkend eerbetoon voor Joël Lobanzo ook de minder kant van de Antwerpse supporters te zien. Matchwinnaar Ben...

🎥 Alle remmen los bij Beerschot Wilrijk na behalen periodetitel Beerschot Wilrijk heeft voor een stunt vanjewelste gezorgd door de eerste periodetitel in 1B weg te snoepen voor de neus van het veel kapitaalkrachtigere OH Leuven. Het fee...

"Club Brugge titelfavoriet? Niks van gezien!" "Ik heb barstende koppijn door die Spajic." Het waren gevleugelde woorden van Ruud Vormer na de match. De Nederlander had een tik gekregen van de verdediger, maar de spitse...

OFFICIEEL: Zo gaan de truitjes van de Rode Duivels op het WK 2018 eruitzien! De Rode Duivels gaan retro in Rusland, dat was al even duidelijk. Kledingsponsor Adidas grijpt terug naar het EK 1984 om met een nieuw retrotruitje te komen. Hoe dat eruit ...

Tragisch nieuws: Denis Dasoul, ex-Standard, Antwerp Genk en Perugia komt om door blikseminslag Opnieuw tragisch nieuws uit de voetbalwereld. Denis Dasoul, 34, is zondag op Bali om het leven gekomen. De voormalige profvoetballer van tal van Belgische clubs kwam om doo...

Pakt Anderlecht opníéuw naast toptalent? 'PSV stuurde technisch directeur naar België' Hassane Bandé was met twee doelpunten dé man van de match in KV Mechelen-STVV, maar hoelang kunnen ze hem nog houden Achter de Kazerne?