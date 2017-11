Jonge Flames wonnen Steenweg Penalty Cup, die ook in 2018 gewoon zal plaatsvinden Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Yannick Meeus Ook in 2018 zal er een Steenweg Penalty Cup zijn. Hoog tijd om dus nog even terug te beschouwen op de vorige editie, die bol stond van de spanning. Eindwinnaars in de vrouwencompetitie waren uiteindelijk de Bombalar Girls, die bestonden uit een aantal speelsters van de U13 en U14 van de Red Flames. Enkelen daarvan zijn ondertussen 'Yellow Flames' en timmeren gestaag verder aan de weg. Editie 2018 is voorzien op 11 augustus.

