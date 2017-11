Doorstroming van U19 naar A-ploeg blijft een werelds probleem

Plots gaat het razendsnel in het Guldensporenstadion: opvolger van Anastasiou staat al klaar bij KV Kortrijk KV Kortrijk blijft niet bij de pakken zitten. Wekenlang werd Yannis Anastasiou aan een ontslag gelinkt. Dat kwam er woensdag uiteindelijk toch. De opvolger loert al om de h...

Jankovic verklaart zijn snelle beslissing om terug te keren naar KV Mechelen: "Echte vrienden helpen je als je in de merde zit" Aleksandar Jankovic moet KV Mechelen naar veilige oorden leiden. Daar is hij alvast goed mee begonnen met meteen winst in zijn eerste match bij zijn tweede ambtstermijn in ...

Gewezen Genk-aanvaller Elyaniv Barda krijgt hartstilstand op training na bal op de borst Paniek dinsdag bij het Israëlische Hapoel Beer Sheva. Gewezen Genk-aanvaller Elyaniv Barda zakte op training namelijk ineen na een hartstilstand.

Simon Mignolet spreekt over de concurrentiestrijd met Thibaut Courtois bij Rode Duivels Simon Mignolet mag deze week op speelminuten hopen tegen Mexico of Japan. Toch is de kans nu al groot dat hij op het WK 2018 in Rusland opnieuw de rol van 'tweede viool' za...

Periodetitel is binnen voor Beerschot Wilrijk, maar wat nu? "Als het even kan ook die tweede pakken" Alexander Maes staat met Beerschot Wilrijk al met een been in 1A. Om ook dat tweede been daar te krijgen, moet er echter nog heel wat gebeuren. Hij blikt vooruit in een ges...

't Is zover: achtste trainer in de Jupiler Pro League ligt op straat KV Kortrijk heeft zonet de samenwerking stopgezet met hoofdtrainer Ioannis Anastasiou, assistent-trainer Steve Rutter en fysiektrainer Youssef Vos. Er wordt dus plaats gema...

Essevee brengt goed voetbal, maar weinig efficiëntie: "Misschien ook ballen beginnen wegtrappen én winnen?" Het is niet nieuw, maar het viel ook in Oostende opnieuw op: Zulte Waregem slikt makkelijk doelpunten. Ondertussen toch al 26 op 14 speeldagen. Enkel Eupen doet nog veel sl...