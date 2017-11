🎥 Misser van het jaar? Drie Litouwse vrouwen alleen op weg naar doel, en dan valt dit voor ...

In de wedstrijd vielen een aantal knappe doelpunten van Toni Duggan en Olga Garcia onder meer te bewonderen in een match die er nooit een was.

0-6 werd het uiteindelijk voor het Spaanse sterrrenteam van ook Lieke Martens, die zelf niet scoorde, maar wel aanbracht.

Het waren echter de Litouwse vrouwen die op een bepaald moment met drie alleen voor doel verschenen. En toen op elkaar botsten ... De beelden in de samenvatting, vanaf 1.11 te bewonderen.