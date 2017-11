België wint Derby der Lage Landen ... bij de vrouwelijke militairen

De Belgische militaire ploeg heeft namelijk gewonnen van de Nederlandse militaire ploeg tijdens een oefeninterland in Wommelgem.

In het voorjaar van 2018 spelen de Belgen een WK-kwalificatieronde, in aanloop daarnaartoe werd geoefend tegen Nederland. Sofie Sarlet scoorde twee keer (een mooie vrije trap en een strafschop) in een wedstrijd die uiteindelijk met 4-1 werd gewonnen.

Nina Van Orshaegen (Moldavo) was een van de figuren van de avond, Inge Heiremans (KV Mechelen) deed ook haar duit in het zakje in de slotfase.