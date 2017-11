Hegerberg maakt er vier, wat gebeurde er nog in de CL voor vrouwen?

Ada Hegerberg legde er vier in het mandje voor Olympique Lyon bij BIIK Kazygurt uit Kazachstan. Ook Abily, Majri en Le Sommer wisten te scoren: 0-7, terugmatch volgende week overbodig.

Ook voor Barcelona zijn de schaapjes op het droge: 0-6 bij het Litouwse Gintra. Mariona (2x), Bonmati, Garcia, Duggan en Andonova troffen raak.

Sparta Praag - Linköping was wél spannend: 1-1, dankzij Strom en Hurtig. De terugmatch in Zweden zou nog een stunt kunnen opleveren. Chelsea won dan weer met 3-0 van Rosengard. Donderdag is er nog Lillestrom - Man City en Stjarnan - Slavia Praag.