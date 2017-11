Ons team van speeldag 7 in de Super League ziet er als volgt uit

Doelvrouw

In doel posteerden we deze week Louise Van Den Bergh. Zij pakte uit met een sterke prestatie voor OH Leuven tegen Genk en deed enkele knappe reddingen om zo de drie punten thuis te houden.

Verdedigsters

Achterin kiezen we voor drie speelsters. Daarbij is het voor speeldag 7 echt wel moeilijk kiezen, want vele verdedigsters blonken uit. Bij OH Leuven viel de keuze uiteindelijk op Raemdonck, al mocht het doelpunt van Vanhamel er ook meer dan wezen. Bij Gent waren de terugkerende Van Belle en de rustige vastheid Vanwynsberghe opnieuw prima.

Middenveld

Op het middenveld verschillende interessante figuren afgelopen speeldag. Marie Minnaert blijft op een hoog niveau acteren en heeft de goede vorm helemaal te pakken, terwijl Davinia Vanmechelen tien dagen na haar blessure in Portugal alweer technisch vernuft liet zien. Ook Petra Baldewijns en Tine De Caigny waren belangrijk voor hun team.

Aanvalsters

Een prestatie die we ook mogen doortrekken naar Elena Dhont, die alweer belangrijk was voor AA Gent. In de spits kiezen we voor Celien Guns, die de overwinning mee in Leuven hielp te houden, en Gokhman, die doeltreffend was voor Anderlecht.

Het team ziet er dan als volgt uit: