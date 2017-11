OH Leuven en Heist op zoek naar stunts tegen Standard en Genk

Standard neemt het in eigen huis op tegen OH Leuven op vrijdagavond. De Leuvenaars wisten al eens te stunten tegen de Rouchettes en willen dat nu ook in Luik gaan doen.

Topper uitgesteld

Op zaterdag kan Heist thuis proberen stunten tegen de KRC Genk Ladies, die opnieuw mee aan de leiding kunnen komen in de Super League.

Het duel tussen Gent en Anderlecht is namelijk uitgesteld naar 1 december. De topper van de speeldag wordt dus later afgewerkt in Oostakker.