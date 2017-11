Red Flame tekent contractverlenging in Zweden Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Door blessures was ze er niet bij op het EK in Nederland, maar 2018 kan mogelijk wél haar jaar worden. Tine Schryvers heeft alvast een contractverlenging beet. Bij Kristianstads DFF liep het de voorbije weken op rolletjes voor Schryvers & co. Ze wisten zich makkelijk te redden op het hoogste niveau en stegen zelfs naar de subtop. 2018 Net als onder meer Becky Edwards heeft Schryvers nu een nieuw contract getekend voor 2018, waardoor ze een jaartje langer aan de Zweedse club verbonden blijft. De 24-jarige aanvalster hoopt in 2018 eens een jaar volledig blessurevrij door te komen. Op die manier kan ze mogelijk ook opnieuw haar stekje in de ruime kern van Red Flames vrijwaren.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.