Wat gebeurde er op donderdag in de CL?

Foto: © photonews In de Champions League voor vrouwen werden op donderdagavond nog twee duels gespeeld. Met twee interessante resultaten. Zo ging Manchester City vlot voorbij Lillestrom: 0-5 werd het in Noorwegen. Stokes en Christiansen hadden aan de rust voor 0-2 gezorgd. Daarna ging het vlot: Emslie en Ross (2x) dikten de scoren nog wat aan, waardoor de terugmatch volgende week een formaliteit is geworden. Slavia Praag won bij het IJslandse Stjarnan met 1-2 en lijkt zo ook op weg naar de kwartfinales. De terugmatchen zijn voor volgende week.

