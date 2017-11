Clean sheet voor Nicky Evrard, wat deden de andere Flames op vrijdag? Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews In de Eredivisie voor vrouwen drie duels op vrijdagavond. En daarbij kwamen ook enkele Red Flames opnieuw in actie. Het overzicht. FC Twente ging winnen op bezoek bij ADO Den Haag en is zo voorlopig alleen leider in de Eredivisie, al heeft Ajax nog twee matchen te goed. Het werd 0-1, een clean sheet voor Nicky Evrard. Jassina Blom viel halfweg de tweede helft in voor Jansen, die andere Jansen had het doelpunt gemaakt. Sofie Van Houtven stond onder de lat bij het puntenloze Barendrecht, dat nu met 1-4 verloor van Alkmaar. Luijks - met een verleden bij onder meer Anderlecht en Tienen - scoorde het doelpunt van de thuisploeg. PSV verloor met Yüceil in de basis dan weer op bezoek bij PEC Zwolle: 3-1. Ook Mourmans en Lewerissa - beiden ex-Standard - kwamen in actie voor de Lampenclub.

