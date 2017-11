De Winfies van de week uit Reningelst, Leuven, Noorse, Nieuwpoort en Ranst Tweet door Redactie



Foto: © KFC Ranst Zoals wekelijks bundelen we ook dit seizoen graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! SK Reningelst won van afgelopen week met 7-0 van WS Desselgem. De damesploeg KFC Ranst won in 4de provinciale Antwerpen met 7-0 overwinning tegen VC Herentals (zie boven). Jong OHL won dan weer bij Anderlecht B met 0-3: De A-ploeg won dan weer van Genk met 3-1: Nieuwpoort won in de kwartfinales van de Beker van West-Vlaanderen en blijft zo op winning koers na de 1-0 tegen Menen: En Noorse U14 won ook opnieuw, de voorbije zeven weken zelfs zonder enig tegendoelpunt te incasseren. Na dit weekend ook u? Stuur jullie foto's door naar vrouwen@sport-planet.eu of via facebook naar onze pagina vrouwenvoetbalkrant en wie weet haalt u wel het weekoverzicht!

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.