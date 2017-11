Genk heeft nodige moeite met Heist in Super League

Na de nederlaag van vorige week was het zaak voor de vrouwen van KRC Genk om in Heist zeker geen punten te laten liggen. De thuisploeg wilde na de 0-14 tegen Anderlecht dan weer laten zien dat ze wel degelijk kwaliteiten hebben.

Vanschoenwinkel

In de eerste helft kon Heist de boel gesloten houden en werd er zelfs niet gescoord, uiteindelijk duurde het tot halfweg de tweede helft om een doelpunt te scoren. Lore Vanschoenwinkel zorgde zo voor de drie punten voor de Limburgers.

In de stand springt Genk over Gent naast Anderlecht op de eerste plaats. Paars-wit speelt wel pas op 1 december zijn wedstrijd in de achtste speeldag in Oostakker.