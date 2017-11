Grlpwr: Vergeet de 30 goals van Lukaku, Voorhoof en Van Himst ...

Peruviaanse aanvaller blijft handen wassen in onschuld na positieve dopingtest Peru moet eerst langs Nieuw-Zeeland om zeker te zijn dat het zijn ticket naar Rusland kan boeken voor volgend jaar. Het land moet het sinds vorige week stellen zonder aanva...

Kara Mbodji zal er ook bij zijn in Rusland: "De ontlading is enorm!" Kara Mbodj en zijn makkers bij Senegal hebben zich verzekerd van een plaats op het WK in Rusland na een overwinning tegen Zuid-Afrika. Voor het eerst in zestien jaar is de ...

Buitenlandse pers gematigd positief over prestaties Rode Duivels Ooit was het anders, maar door de aanwezigheid van vele sterspelers in de Belgische nationale ploeg worden de prestaties van de Rode Duivels over heel de wereld op de voet ...

Anderlecht-jeugdproduct Bourard komt aan de oppervlakte bij STVV: "Leko stuurde me zonder enige uitleg naar de B-kern" Een jaar en twee maanden na zijn verhuis van Anderlecht naar STVV, versierde Samy Bourard zaterdag zijn eerste speelminuten voor de Kanaries. Met Jonas De Roeck heeft de 21...

Mertens zag net als iedereen waar pijnpunt van Rode Duivels lag: "Maar laat ons vooral het positieve onthouden" De prins van Napels mocht tegen Mexico nog eens voor supersub spelen. Dries Mertens kwam bij de rust een bleke De Bruyne vervangen en verzorgde de voorzetten voor de twee t...

Topschutter aller tijden van België, en toch blijft de kritiek komen: "Zijn slechte eerste controle leverde hem een doelpunt op" Romelu Lukaku leverde gisteren de beste prestatie van alle Rode Duivels af, maar toch blijft er kritiek komen op de aanvaller. Wij begrijpen het al lang niet, maar blijkbaa...

Pearson duidelijk: "We gaan voor niets minder dan de tweede periodetitel" OH Leuven speelt zondag tegen Roeselare voor de eerste wedstrijd van de tweede periode. Een terugzien met Dennis Van Wijk dus, die eerder dit seizoen nog trainer was van de...

Spaanse topclub heeft ook wel een oogje op Dries Mertens Dries Mertens zijn schitterende vorm is natuurlijk niemand ontgaan. Ook in Spanje bekijken ze de prestaties van de Rode Duivel met bewondering. En ja, ook daar zien ze wel ...