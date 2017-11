Diede Lemey slikt nederlaag met Verona Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Op zaterdag kwam er amper 1 Red Flame in het buitenland in actie. Diede Lemey kreeg met Verona Mozzanica over de vloer. Lemey had met Verona tot op heden 5 op 12 gepakt en wilde graag nog eens winnen om mee te draaien in de subtop in de Serie A. Pirrone In eigen huis kwam het op voorsprong tegen Mozzanica, met dank aan Thorvaldsdottir. Toch zou er uiteindelijk verloren worden. De ervaren Valeria Pirrone wist gelijk te maken voor de rust en na de koffie ook de 1-2 tegen de netten te duwen.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.