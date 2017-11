Imke Courtois test de nieuwe WK-bal en laat prima kopspel zien Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews Imke Courtois is sinds deze zomer voetbalster af, maar als analiste was ze wel aanwezig bij België - Mexico in het Koning Boudewijnstadion. Daarbij kon ze ook even met de Telstar 18 spelen, de nieuwe WK-bal. Ook al was koppen naar eigen zeggen nooit haar sterkste punt, toch kopte ze even over met ex-doelman en co-analist Geert De Vlieger. De bal werd meteen goed bevonden door De Vlieger. En er zijn beelden van, gedeeld via de sociale media. Geniet mee: Niks mis met die nieuwe WK bal #belmex #telstar #getest pic.twitter.com/SPQ896UkBt — Geert De Vlieger (@devliegergeert) November 10, 2017

