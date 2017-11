Wat deden de Flames op zondag? Het overzicht!

Duitsland

Wolfsburg won de belangrijke topper van Frankfurt. Het team van Tessa Wullaert kwam snel op voorsprong via Pernille Harder. Justien Odeurs verloor met Jena van Hoffenheim: 0-3. Door de zege van Köln is de kloof met de eerste veilige plek in de Bündesliga nu vijf punten geworden.

Nederland

Ajax won in eigen huis van Heerenveen met 2-1 en is zo opnieuw leider in de Eredivisie. Davina Philtjens scoorde de 2-0 voor de Ajacieden.

Zweden

Tine Schryvers won met Kristianstads DFF ruim van Kvarnsveden. Het werd uiteindelijk 5-2 in een wedstrijd waarin de Red Flame, die recent een contractverlenging tekende, de hele match speelde.

Engeland

Bristol City - met Biesmans en Daniëls beiden in de basis - verloor zwaar bij Manchester City: 4-0. Beide speelsters werden in de tweede helft gewisseld.