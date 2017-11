Belgian Red Flames spelen twee trainingsmatchen tijdens oefenstage Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews De Belgian Red Flames staan met 9 op 9 in hun WK-kwalificatiegroep. In november komen ze samen voor een zesdaagse stage in Tubeke. En daarbij zullen ook enkele oefenwedstrijden worden afgewerkt. De selectie van 25 namen + 14 'high potentials' werd deze middag vrijgegeven via de sociale kanalen van de Belgische voetbalbond. Oefenen tegen Rusland De stageweek van 21 tot 26 november zal goed gebruikt worden, inclusief ook twee interessante oefenduels tegen Rusland. Het betreft geen officiële interlands, maar trainingswedstrijden. Ze zullen plaatsvinden op het Nationaal oefencentrum in Tubeke op 23 en 25 november.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.