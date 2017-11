Ook Zweden dreigt met staking

De Zweedse vrouwen staan volgens het Zweedse Fotbolskanalen dicht bij een staking. Ze willen een gala-avond boycotten en ook de vriendschappelijke wedstrijd met Frankrijk staat op de helling.

Staking?

Al van voor het EK 2017 in Nederland willen ze betere omstandigheden en premies verkrijgen, maar tot op heden is er geen akkoord met de Zweedse voetbalbond.

Vandaar dat ze nu mogelijk tot actie zullen overgaan. De bal ligt nu in het kamp van de Zweedse voetbalbond. Eerder gingen ook de Denen al in staking, terwijl er ook in de USA, Brazilië en Noorwegen al veel over te doen was.