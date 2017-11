Bekervoetbal voor OH Leuven (A & B), match in Super League uitgesteld

Op 1 november konden OHL A en OHL B niet met elkaar in de arena treden, dus doen ze dat voor hun 1/8e finale van de Beker van België op 15 november.

OHL A - OHL B

Het duel tussen Heist en OH Leuven A in de Super League is voor de gelegenheid ook meteen uitgesteld. Normaliter zou dat op 18 november plaatsvinden. In overleg is besloten het op maandagavond 20 november te plaatsen.

Beide teams kunnen sowieso op zoek naar enkele nuttige punten in de strijd om play-off 1 in de Super League.