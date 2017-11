"Red Flames - Ons vrouwenvoetbal breekt door" - win nu jouw versie van het topboek!

Auteur Willem De Bock benadert het relaas van de gestage opmars vanuit het standpunt van een fan die de ploeg van nabij volgt en gesprekken heeft met alle hoofdrolspelers, buiten de schijnwerpers, voor en tijdens het EK.

In zijn relaas vertellen stafleden zowel als speelsters vanuit hun eigen beleving. Ze hebben het over hun achtergronden, hun voetbaltraject en hoe ze nu als één Red Flames-team van staf en speelsters naar het EK in Nederland zijn gegroeid. Het is een verhaal over de mayonaise die op meerdere manieren pakt.

Het boek is vanaf heden beschikbaar. Of misschien wint u wel een van de 5 exemplaren die wij mogen weggeven? Alles wat u daarvoor moet doen is reageren op onderstaande prijsvraag!