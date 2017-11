Yellow Flame verpulvert jongleeruitdaging van VTM-journalist Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews De toekomst is aan de jeugd. Naar aanleiding van de nieuwe WK-bal gingen velen aan de slag met die Telstar18. Het leverde ook uitdagingen op. En dan is de jeugd bij de pinken. Maarten Breckx van VTM-Stadion had afgelopen weekend in een minuut 101 keer gejongleerd met de nieuwe Telstar18. Telstar18(0) Hij daagde de goegemeente uit om beter te doen. De eerste enthousiastelingen hebben zich ondertussen gemeld. Daarbij ook Gianduja Vandeuren, een jonge speelster van de Yellow Flames. Zij verpulverde de uitdaging van Breckx. Bekijk het hieronder ...

